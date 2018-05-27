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«Слован» может пополниться тремя хоккеистами сборной Словакии

«Слован» может пополниться тремя хоккеистами сборной Словакии
Хоккей / КХЛ

«Слован» близок к подписанию трёх нападающих, выступающий за сборную Словакии.

Новичками клуба из Братиславы могут стать Патрик Лампер, Давид Бондра и Патрик Свитана, информирует портал Sport.sk.

Лампер в минувшем чемпионате провёл за «Слован» девять матчей, набрав 4 (2+2) очка. Большую часть сезона он отыграл за клуб чемпионата Словакии «Банска-Быстрица», записав в свой актив 15 (6+9) результативных баллов в 42 встречах.

Давид Бондра провёл сезон-2017/18 в клубе «Попрад»: 20 (7+13) очков в 57 матчах сезона.

Свитана был партнёром Бондры в «Попраде»: 57 (23+34) баллов в 59 встречах.

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