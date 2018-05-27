Объявление нового тренера «Авангарда» в телеэфире перенесено на 23:45 мск

Произошёл перенос телеэфира, в котором запланировано объявить имя нового главного тренера омского «Авангарда». Изначально программа должна была выйти в 23:00 мск, но из-за изменений в сетке она стартует в 23:45 мск (2:45 по омскому времени).

«Прямой эфир программы «Все на матч!» перенесен на 23:45 по Москве! Напоминаем, что сегодня гостем студии «Матч ТВ» станет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, который официально объявит имя нового главного тренера команды. Начало трансляции будет зависеть от того, когда завершится турнир по UFC», — сообщили «ястребы» в своей официальной группе «ВКонтакте».