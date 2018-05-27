Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Объявление нового тренера «Авангарда» в телеэфире перенесено на 23:45 мск

Объявление нового тренера «Авангарда» в телеэфире перенесено на 23:45 мск
Хоккей / КХЛ

Произошёл перенос телеэфира, в котором запланировано объявить имя нового главного тренера омского «Авангарда». Изначально программа должна была выйти в 23:00 мск, но из-за изменений в сетке она стартует в 23:45 мск (2:45 по омскому времени).

«Прямой эфир программы «Все на матч!» перенесен на 23:45 по Москве! Напоминаем, что сегодня гостем студии «Матч ТВ» станет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, который официально объявит имя нового главного тренера команды. Начало трансляции будет зависеть от того, когда завершится турнир по UFC», — сообщили «ястребы» в своей официальной группе «ВКонтакте».

Омская Санта-Барбара. «Авангард» остановился на Хартли?
Похоже, сериал по выбору нового тренера «ястребов» подошёл к концу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент