Аноховский: задача на Кубок Чёрного моря – показать, что достоин быть в сборной

Нападающий молодёжной сборной России (красные) Никита Аноховский подвёл итоги матча с командой Швейцарии (5:1) на Кубке Чёрного моря.

«Где-то не хватает игрока перед воротами, где-то последней передачи, последнего броска. Тем не менее, мы одержали две победы, и впечатление в большей степени позитивное. Выходим на лёд и получаем удовольствие от игры. Задачи на турнир? В первую очередь – показать тренерскому штабу, что ты из себя представляешь, постараться завоевать место в составе молодёжной сборной. Конкуренция – это всегда хорошо, каждому хочется доказать, что ты лучший», — цитирует Аноховского официальный сайт ФХР.