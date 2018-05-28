Овечкин: президент Путин позвонил и пожелал удачи. Шутка

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии финальной серии НХЛ с «Вегас Голден Найтс» пошутил, что президент России Владимир Путин позвонил игроку с пожеланием удачи.

«Да, Владимир Путин позвонил мне и пожелал мне удачи. Это шутка», — приводит слова Овечкина журналист Washington Post Изабелль Хуршудян в «твиттере».

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).