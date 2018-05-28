Овечкин: я читаю, что пишут люди, но иногда это нужно пропускать мимо ушей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.

«Безусловно, я читаю новости и обращаю внимание на то, что говорят люди. Но иногда необходимо это пропускать мимо ушей. Невозможно играть в хоккей, если слушать всё, что о тебе говорят. После этого ты сойдешь с ума. Первые пару лет, когда мы проигрывали, было тяжело. Я думал: «Господи, что я сделал не так?», — цитирует Овечкина Washington Post.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

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