Герман Рубцов стал 7-м российским игроком, выигравшим Мемориальный кубок

«Акади-Батхёрст» стал обладателем Мемориального кубка, обыграв в финальном матче «Реджайну Пэтс» (3:0).

В составе победителей выступал российский форвард Герман Рубцов, в 4 матчах сделавший 2 результативные передачи и заработавший показатель полезности «+4».

Рубцов стал седьмым российским игроком, выигравшим Мемориальный кубок. До него подобного достижения добивались Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012), Кирилл Кабанов (2012) и Михаил Сергачёв (2017).

Мемориальный кубок — трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги. Разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: командой-хозяином соревнований и победителями трёх подлиг — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Справка «Чемпионата»



Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.



Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.



Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст», всего в регулярном чемпионате набрал 43 (15+28) очка в 49 играх. В п лей-офф набрал 10 (5+5) очков в 18 матчах.



Сыграл на МЧМ-2018, где сборная России проиграла в четвертьфинале, набрав 3 (1+2) очка в пяти матчах.