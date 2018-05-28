Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли продолжит работу со сборной Латвии. Об этом сообщается на сайте национальной федерации хоккея.

«Несмотря на свою новую должность, канадский специалист продолжит возглавлять сборную Латвии. Он принял предложение клуба, поставив в известность руководство. Федерация хоккея Латвии желает успехов и удачи Хартли в его новой работе», — сообщается в заявлении федерации.

57-летний специалист более 10 лет отработал в НХЛ. С 1998 по 2003 год он возглавлял «Колорадо Эвеланш», с которым в 2001 году выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 2007 год был главным тренером «Атланты Трэшерз», а с 2012 по 2016 год возглавлял «Калгари Флэймз».

Кроме того, Хартли два года отработал в швейцарском клубе «Цюрих Лайонз», с которым становился чемпионом Швейцарии. На чемпионате мира–2018 канадец тренировал сборную Латвии, с которой дошёл до четвертьфинала турнира.