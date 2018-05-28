Тротц — о роли Овечкина: посмотрите на его цифры — с ними невозможно спорить

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц оценил вклад капитана команды Александра Овечкина в выход в финал Кубка Стэнли.

«Летом после его свадьбы я ездил в Россию и говорил с ним. Мы общались о том, что ему надо обрастать текстурой, продолжать расти. В этой лиге не стоит быть однобоким игроком. Чего у Алекса не отнять, так это умения забивать голы и бросать по воротам, действовать в силовой манере. Но мы также говорили о том, что ему надо найти дополнительные способы быть эффективным. Для достижения этой цели надо было немного по-другому тренироваться, не как в 25 лет. Надо было уделять много внимания нюансам. И он это сделал, приехав в тренировочный лагерь полностью заряженным и в отличной форме. Он с ходу сделал два хет-трика и повёл команду за собой. На мой взгляд, он очень сильно повлиял на всех.

Посмотрите на его цифры — с ними невозможно спорить. Они очень хороши. Но я также вижу в нём свободу. Я вижу игрока, который очень сфокусирован и идёт к своей цели. В плей-офф он ощутил лёгкость, почувствовал комфорт. Ему очень комфортно на этой стадии, внутри команды. Ему нравится переть вперед и не волноваться ни о чём другом. По ходу плей-офф он здорово вёл нас за собой и демонстрировал пример окружающим. И дело не только в голах. Алекс понимает игру целиком, знает о деталях, которые надо делать для победы. И он полностью ради этого выкладывается. Считаю, что именно здесь его вклад оказался очень существенным», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.