Макаров — о ЧМ-2018: показалось, что Канада привезла вратарей из университетов

Голкипер «Нефтехимика» Андрей Макаров подвёл итоги чемпионата мира 2018 года по хоккею.

«Следил ли я за чемпионатом мира? Обязательно — и прежде всего за матчами сборной России. Ещё посматривал за канадцами, у которых удивили вратари. Мне показалось, их привезли из университетов, хотя в подробности не вдавался.

Шестёркин? Считаю, в Копенгагене с Игорем произошло то, что со мной в Уфе-2013 в бронзовом матче молодёжного чемпионата мира с теми же канадцами во главе с Ньюджентом-Хопкинсом, Шайфли и Ко. У соперника было много большинства — вот пять шайб и залетело. Другое дело, что тогда мы выиграли — спасибо Валерию Ничушкину, забившему бронзовый гол. Ну а Шестёркина, как и всех вратарей нашей сборной, хотел бы поддержать. Он провёл хороший турнир, сделал заявку на будущее. Иногда негативный опыт — самый полезный. Так что надо продолжать работу, прогрессировать и идти дальше. Эти же слова накануне нового сезона говорю и себе», — цитирует Макарова Russia-Hockey.