Иностранный вратарь, которого «Авангард» объявит в ближайшее время, — Рямё

Как стало известно «Чемпионату», иностранным вратарём, которого «Авангард» объявит в ближайшее время, — станет финский голкипер Карри Рямё.

В минувшем сезоне Рямё выступал в составе «Йокерита». В 18 матчах регулярного сезона он одержал 7 побед, отражая 93,0% бросков и пропуская 1,94 шайбы за игру. В 6 матчах плей-офф одержал 4 победы при коэффициенте надёжности 1,31 и проценте отражённых бросков 95,4.

Рямё уже выступал за «Авангард» с 2009 по 2013 годы. В 2012 году финский вратарь помог своей команде дойти до финала Кубка Гагарина, где омский клуб проиграл московскому «Динамо» (3-4).