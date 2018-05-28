Бураковски: гол Кузнецова «Питтсбургу» стал поворотным моментом для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Эти два года, что мы проигрывали «Питтсбург Пингвинз», расстроили многих наших фанатов и даже самих нас, которые чувствовали, что мы были лучшей командой в этих сериях. Мы брали Президентский кубок два года подряд и думали, что каждый новый год будет нашим. Когда Кузнецов забил этот победный гол в овертайме и серия была закончена, это стало большим облегчением для всех в организации. Это был важный поворотный момент для команды», — цитирует Бураковски официальный сайт НХЛ.

Видео решающего гола Кузнецова в серии с «Питтсбургом» можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.