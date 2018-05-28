Брызгалов: Овечкин изменил своё отношение к хоккею, а Кузнецов — волшебник

Бронзовый призёр Олимпиады известный вратарь Илья Брызгалов оценил игру российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии финала Кубка Стэнли.

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«Не забывайте, что у «Кэпиталз» очень приличный состав. Посмотрите, как Сашка Овечкин в этом году совсем по-другому играет, как Женька Кузнецов прибавил. Женька вообще красавец. Просто волшебник! Такие чудеса творит на льду, что нет слов. Димка Орлов прогрессирует и прогрессирует. Да и другие ребята становятся только лучше. Могут и в силовой хоккей поиграть, продавить соперника, могут действовать агрессивно, не боясь ошибиться. Конечно, это приводит к оплошностям, но в итоге они больше создают, поэтому и победы приходят.

В этом году многие игроки прибавили. Команда стала более сбалансированной, плюс лидеры сделали прогресс. Овечкин изменил своё отношение к хоккею. Оши, Бекстрём держат уровень. Вы посмотрите, какую роль играет Том Уилсон, выходя с Овечкиным и Кузнецовым. Ездит и всех бьёт, создавая пространство для Женьки, чтобы выводить Сашку на ударные позиции. Да и Овечкин может ударить так, что потом не поднимешься.

Кузнецов — главная звезда? Мне кажется, как-то неправильно выделять одну звезду. Есть команда, в которой каждый выполняет свою роль. Просто Сашка и Женя разные, тут даже не стоит сравнивать. Нельзя сказать, что только на ком-то одном держится всё в «Вашингтоне»», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.