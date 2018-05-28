Защитник СКА Василий Токранов примет участие в чествовании «Ак Барса»

Бывшие игроки «Ак Барса», ставшие с клубом чемпионами Континентальной хоккейной лиги в минувшем сезоне, примут участие в чемпионском параде. Об этом заявил руководитель пресс-службы Михаил Степанов.

«Будут ли Токранов и другие ушедшие игроки присутствовать на чемпионском параде? Конечно, будут. Это общая победа. Хоккейная жизнь состоит из переходов и различных трансферов. Все хоккеисты планируют принять участие, все будут. Это общая победа команды и болельщиков», — цитирует Степанова «Татар-информ».

Чествование «Ак Барса» начнётся послезавтра, 30 мая, в 17:00 на площади Тысячелетия.