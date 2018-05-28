Ривз: хотел выиграть с «Питтсбургом», а теперь я в финале, а его тут нет

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это полный сюрреализм. Для меня это был не год, а водоворот эмоций. Я начинал сезон в «Питтсбург Пингвинз» с ожиданиями сделать «трипит». Но в день дедлайна меня обменяли в лучшую команду Западной конференции, и теперь я сижу здесь, а «Питтсбурга» тут нет.

Это сумасшедшее чувство, которое ещё не полностью во мне осело, потому что всё несётся со скоростью миллион миль в минуту, но всё это было сплошным кайфом.

Никто не наваливает на наши плечи тонны ответственности, и это позволяет нам оставаться расслабленными и просто получать удовольствие. Не думаю, что в финале эти ощущения как-то изменятся», – цитирует Ривза официальный сайт НХЛ.