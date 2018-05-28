Овечкин: я наслаждаюсь, скорей бы старт финала, ради него мы работали весь год

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Я кайфую. Я наслаждался этим опытом с того дня, как начался плей-офф. Мы хотим быть здесь, и ради этого весь год тяжело работали. Не думаю, что кто-либо верил в нас, да и в «Вегас» тоже, и теперь мы в финале, готовимся биться за кубок. Я наслаждаюсь этим моментом. И вы, ребята, тоже наслаждаетесь, и болельщики. Вы будете сидеть на пляже с коктейлями в руках, смотреть хоккей и получать удовольствие.

Моя игра сильно изменилась? Я как играл, так и играю. Но если обо мне так говорят, значит так и есть. Я просто стараюсь. Сейчас такое время, что нельзя совершать ошибок. Надо быть постоянно сфокусированным и отдаваться игре на протяжении всех 60 минут.

Да, я этим наслаждаюсь. Знаете, я этим наслаждаюсь с самого старта плей-офф. Мы очень хотели оказаться здесь. Работали ради этого весь год. И вот мы здесь, боремся с «Вегасом» за кубок. Круто. Поскорее бы уже эта серия началась.

Никакого дополнительного давления на себя накладывать не надо. Надо контролировать свои эмоции и делать ровно то же самое, что всегда. Конечно, финал Кубка Стэнли не может не вызывать ажиотажа. Но я предпочитаю сохранять эмоции, чтобы выплеснуть их все на льду», — сказал Овечкин в эфире официального канала НХЛ в YouTube.