Орлов об Овечкине: Саше наконец удалось дойти до финала, но все хотят большего

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в преддверии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» порадовался за капитана команды Александра Овечкина, которому потребовалось 13 лет, чтобы выйти в первый в карьере финал НХЛ.

«Саша давно играет в НХЛ, и наконец ему удалось дойти до финала. Думаю, что он очень счастлив. Но мы все хотим большего», — цитирует Орлова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 03:00 по московскому времени.