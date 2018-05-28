Флёри: размер сцены будет больше, но «Вегасу» нужно играть как обычно

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».



"Среди нас много молодых ребят, которые получают сейчас свой первый кубковый опыт. И мне кажется, они справляются с ним просто здорово. Даже после поражений нам удавалось фокусироваться на следующем матче. Эта серия будет такой же. Разумеется, размер сцены будет побольше, но наша игра из-за этого не должна меняться", — приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.