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Флёри: размер сцены будет больше, но «Вегасу» нужно играть как обычно

Флёри: размер сцены будет больше, но «Вегасу» нужно играть как обычно
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

"Среди нас много молодых ребят, которые получают сейчас свой первый кубковый опыт. И мне кажется, они справляются с ним просто здорово. Даже после поражений нам удавалось фокусироваться на следующем матче. Эта серия будет такой же. Разумеется, размер сцены будет побольше, но наша игра из-за этого не должна меняться", — приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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