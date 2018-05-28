Разин: Кузнецов пересидел в России, но успешно адаптировался за океаном

Известный тренер Андрей Разин поделился мнением о шансах «Вашингтон Кэпиталз» победить в финале Кубка Стэнли.



«На мой взгляд, фаворита нет. В финале может произойти всё, что угодно. В первую очередь, хочется пожелать Саше Овечкину и другим российским хоккеистам успеха. Я буду переживать за них.



Овечкин коснулся приза за победу в конференции? Он обладает таким опытом и авторитетом, что имеет право создавать новые традиции. Возможно, традицией для него теперь станет поднимать кубок над головой. Ему это позволено.



Что изменилось в игре Кузнецова? Самое главное — Евгений полностью адаптировался к новым реалиям. У нас многие уезжают в НХЛ слишком рано, а он, напротив, пересидел в России. На мой взгляд, ему следовало отправиться за океан на год, а то и на два раньше. Другой важный момент — Кузнецов стал своим в команде. Это заметно даже по интервью. Женя смеётся, прикалывается вместе с партнёрами, ему в «Вашингтоне» хорошо, он там свой. А если человек раскрепощён в раздевалке, у него и на льду проблем не будет», — цитирует Разина «RT на русском».

«Написал Кузнецову, что «Вашингтон» выиграет 4-0». Брызгалов — о финале Сказка «Вегаса» закончится плохо, Овечкин наконец-то победит.