В новый совет директоров «Авангарда» вошёл Алексей Морозов.

Сегодня, 28 мая, состоялось первое заседание нового состава совета директоров ХК «Авангард». В состав управления вошёл известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов. Полный состав нового совета директоров: Крылов Александр, Абрамова Мария, Белявский Олег, Куликов Федор, Морозов Алексей, Сушинский Максим, Хаванов Александр, Шастин Евгений, Шкиль Елена, Шурыгин Александр.



На повестке было три основных вопроса: новая организационная структура клуба, бюджет на новый сезон и маркетинговая стратегия. Заседание длилось несколько часов, все вопросы были тщательно проработаны. За каждым в совете директоров закреплено определенное направление изменений.