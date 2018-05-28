Генменеджер «Слована» Патрик Земан покидает клуб

Генеральный менеджер братиславского «Слована» Патрик Земан покидает команду, сообщает в своём «твиттере» словацкий журналист Томаш Ворчак. По имеющейся информации, специалист ранее предложил сменить спортивного директора клуба, но руководство ему отказало.
Также сообщается, что фан-клуб «Слована» планирует бойкотировать матчи команды в следующем сезоне. Часть простых фанатов собираются последовать его примеру.
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