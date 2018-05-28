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Грабовский: я пока с контрактом НХЛ, но хочу помогать сборной Беларуси

Грабовский: я пока с контрактом НХЛ, но хочу помогать сборной Беларуси
Хоккей / Прочие

Белорусский нападающий Михаил Грабовский рассказал, что хотел бы помочь развитию хоккея в родной стране.

«Мне всегда хочется заниматься тем, что нравится. Хоккей — это для меня пока номер один. И номер один — это сборная Беларуси, Республика Беларусь и всё, что связано с хоккеем, помимо НХЛ, так как на данный момент я там уже не играю. Но ещё, кстати, с контрактом.

Поэтому хотелось бы помогать нашим белорусским ребятам, чем могу. Хочется передавать свой опыт. Знаю, что для них это очень важно. И для меня важно. Если передам свой опыт кому-то другому, у меня будет чистое сердце», — сообщает "Прессбол" со ссылкой на эфир "Беларусь 5".

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