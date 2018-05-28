Бабенко: через молодёжную сборную прошло полсотни кандидатов на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России (белые) Юрий Бабенко подвёл итоги Кубка Чёрного моря, на котором его команда одержала победу.



"Игра получилась интересной, боевой. Много времени провели в неравных составах, успешное выступление в которых и предопределило итоговый счет. Ребята – молодцы, третий матч за три дня, было непросто, но они отстояли победу в тяжелой концовке. В целом, сочинский сбор, как всегда, показал, в каком направлении предстоит работать. Проверили в деле, познакомились с полсотней кандидатов, сделали определенные выводы. Все ребята знают наши требования и в чем прибавлять, чтобы попасть на чемпионат мира", — цитирует Бабенко официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России (белые) победила на Кубке Чёрного моря