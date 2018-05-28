Голубович — о Кубке Чёрного моря: сборной нельзя приезжать настолько неготовой

Главный тренер молодёжной сборной России (красные) Сергей Голубович подвёл итоги Кубка Чёрного моря.



«Проигрывать всегда не хочется, но так вышло. Прежде всего уступили именно в дисциплине. Не буду ничего говорить по поводу удалений: там и эмоции сыграли, хотелось ребятам отыграться за два поражения в товарищеских матчах перед турниром. Может, где-то перегорели. Получилось, как получилось. По окончании матча поговорили с командой всем тренерским штабом и сошлись во мнении, что, даже несмотря на столь поздний турнир, нельзя приезжать настолько неготовыми. В целом сочинский сбор показал, над чем еще нужно работать», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России (белые) победила на Кубке Чёрного моря