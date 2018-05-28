Парфеевец: в КХЛ взрыв эмоций, а в чемпионате Беларуси внутренне потухаешь

Новичок минского «Динамо» Максим Парфеевец поделился впечатлениями после подписания контракта с командой.



«Одна из моих целей на протяжении последних двух-трех лет — попасть в «Динамо». Очень хотел играть в этой команде, много для этого работал. Да и раньше, ещё в МХЛ — чего скрывать — надеялся на приглашение. Думал, если дадут шанс, сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в основе. Но этого не произошло. Однако я не опустил руки и сейчас безумно счастлив, что такая возможность мне представилась.



В силу разных причин, о которых даже нет смысла говорить, в чемпионате Беларуси сейчас туго с болельщиками, которые отдают предпочтение тому же «Динамо». Когда выходишь на лёд и смотришь на пустые трибуны, внутренне потухаешь и уже играешь не с теми эмоциями. На контрасте были для меня эти матчи в КХЛ. Когда я играл в Санкт-Петербурге, на переполненной арене — это был просто взрыв эмоций! Видишь, сколько людей болеет, — а ведь ещё надо добавить тех, кто смотрит игру по телевизору или в Интернете, — понимаешь, сколько народу в этом «замешано», и тебя начинает буквально «бомбить». Тем более тебе противостоят такие игроки! Удовольствие получил колоссальное, начиная от подготовки к матчу и заканчивая самой игрой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.