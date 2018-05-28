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Яремчук: все хотят показать себя и поехать на молодёжный чемпионат мира

Яремчук: все хотят показать себя и поехать на молодёжный чемпионат мира
Хоккей / Прочие

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Александр Яремчук подвёл итоги Кубка Чёрного моря.

"Примерно равные команды, поэтому игра была интересная. Приятно поиграть с хорошим соперником в конце турнира, а выиграть тем более. У нас один тренер и одинаковая тактика.

Этот турнир важен в первую очередь тем, что тренеры собирают всех игроков, чтобы подольше их посмотреть, почувствовать, как они в тренировочном процессе себя ощущают, в быту, на играх. Каждый показывает себя и старается занять место в сборной на чемпионат мира", — цитирует Яремчука официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России (белые) победила на Кубке Чёрного моря
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