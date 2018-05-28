Федерация хоккея Казахстана подвела итоги сезона, Мамбеталиев не уволен

Сегодня в Астане состоялось заседание исполнительного комитета Казахстанской федерации хоккея по итогам сезона-2017/18.



Члены исполкома подвели итоги прошедшего чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона в Будапеште и наметили план проведения будущего чемпионата мира, который пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2019 года в Астане. Казахстан примет взрослое мировое первенство впервые в своей истории.



«Задачу мы не выполнили. В следующем году будет ещё сложнее выйти из группы "А" первого дивизиона, так как соперники будут серьёзнее, это сборные Беларуси и Южной Кореи», — заявил президент КФХ Аскар Мамин.



Решения по поводу тренерского штаба во главе с Галымом Мамбеталиевым и генерального менеджера в лице Аскара Шопобаева принято не было. Как сообщили в пресс-службе федерации, это случится позже.