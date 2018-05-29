Р. Давыдов: по ходу сезона Шестёркину звонили из «Рейнджерс»

Тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов прокомментировал возможность отъезда голкипера СКА Игоря Шестёркина за океан.

«В СКА у него еще год контракта. Насколько я знаю, после этого он хочет уехать. Мы с клубом обсуждали вопрос, как попытаться его удержать. Нам было бы это интересно. Но я не знаю, удастся ли. И правильно ли вообще так делать. Всегда есть момент, когда вратарям надо уезжать и развиваться. Притом что в прошлом сезоне, когда Игорь начал часто появляться в составе СКА, к нему сразу усилилось внимание со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне ему также звонили оттуда. Так что интерес из НХЛ к Шестёркину есть. При этом у Лунквиста еще два года контракта с «Рейнджерс». Поэтому Игорю надо подумать, стоит ли ему уезжать уже в следующем году или лучше будет ещё сезон поиграть в СКА», — приводит слова Давыдова газета «Известия».

28 июня 2014 года Шестёркин был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ, под общим 118-м номером.