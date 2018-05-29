«Вегас» — «Вашингтон»: известен состав «рыцарей» на 1-й матч финала Кубка Стэнли

Сегодня, 29 мая, состоится первый матч финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Стал известен состав «рыцарей» на предстоящий матч, тренерский штаб во главе с канадским специалистом Жераром Галланом не внёс каких-либо изменений по сравнению с пятой встречей полуфинала плей-офф с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1).

Флёри;

Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,

Энгелланд — Теодор, Тач — Хаула — Нил,

Миллер — Сбиса, Перрон — Икин — Карпентер,

Носек — Белльмар — Ривз.