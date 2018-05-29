Стал известен состав «Вашингтона» на 1-й матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом»

Сегодня, 29 мая, состоится первый матч финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Стал известен состав «столичных» на предстоящий матч, тренерский штаб во главе с канадским специалистом Барри Тротцем не внёс каких-либо изменений по сравнению с седьмой встречей полуфинала плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3).

Холтби.



Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;



Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;



Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;



Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.