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Форвард «Вегаса» Карлссон сравнял счёт в первом матче финале Кубка Стэнли-2018

Форвард «Вегаса» Карлссон сравнял счёт в первом матче финале Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

В Парадайсе завершился первый период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:2). Хозяевам удалось отыграться на 19-й минуте встречи после точного броска шведского форварда Вильяма Карлссона.

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Ассистентами выступили защитник Дерик Энгелланд и нападающий Райлли Смит. Для Карлссона эта шайба стала седьмой в нынешнем плей-офф. «Вегас» сравнял счёт спустя три минуты после гола шведского форвард «Кэпиталз» Никласа Бекстрёма.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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