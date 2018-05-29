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«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий Райлли Смит вывел «рыцарей» вперёд

«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий Райлли Смит вывел «рыцарей» вперёд
Хоккей / НХЛ

В Парадайсе продолжается второй стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Хозяевам удалось во второй раз в матче выйти вперёд на 24-й минуте встречи после точного броска форварда Райлли Смита.

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Ассистентами выступили защитник Дерик Энгелланд и нападающий Джонатан Маршессо. Для Смита эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф. На счету Смита 2 (1+1) очка в матче. Энгелланд сделал вторую результативную передачу в игре.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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