«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий Райлли Смит вывел «рыцарей» вперёд

В Парадайсе продолжается второй стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Хозяевам удалось во второй раз в матче выйти вперёд на 24-й минуте встречи после точного броска форварда Райлли Смита.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Ассистентами выступили защитник Дерик Энгелланд и нападающий Джонатан Маршессо. Для Смита эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф. На счету Смита 2 (1+1) очка в матче. Энгелланд сделал вторую результативную передачу в игре.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.