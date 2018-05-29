Аншлаг на арене «Кэпиталз» во время гостевого матча финала плей-офф с «Вегасом»

В Парадайсе продолжается второй стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:3). Гостям удалось во второй раз в матче отыграться на 29-й минуте встречи усилиями защитника Джона Карлсона.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Болельщики «Вашингтона» заполнили до отказа домашний стадион клуба «Кэпитал Уан Арену» и болеют за свою команду во время гостевого матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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