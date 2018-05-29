«Вегас» — «Вашингтон»: форвард «рыцарей» Томаш Носек вывел хозяев вперёд

В Парадайсе продолжается третий период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:4). Хозяевам удалось повести на 50-й минуте после гола нападающего Томаша Носека.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Единственным ассистентом стал защитник Ши Теодор. Для чешского форварда эта шайба стала второй в нынешнем плей-офф.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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