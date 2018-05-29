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«Вегас» победил «Вашингтон» в первом матче финала Кубка Стэнли-2018

«Вегас» победил «Вашингтон» в первом матче финала Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Счёт в серии 1-0.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт во встрече открыл защитник хозяев Колин Миллер, реализовавший удаление нападающего «столичных» Андре Бураковски на восьмой минуте первого периода. Игрокам «Вашингтона» уже в стартовом отрезке удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Отличились нападающие Бретт Коннолли и Никлас Бекстрём, а их шайбы разделили между собой 42 секунды. Однако ещё до перерыва шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон восстановил равновесие в счёте. В начале второго периода нападающий хозяев Райлли Смит во второй раз в матче вывел «рыцарей» вперёд, но уже через пять минут американский защитник «столичных» Джон Карлсон после великолепного паса Ти Джея Оши сделал счет 3:3. В самом начале третьего периода нападающей гостей Том Уилсон вывел «Вашингтон» вперёд, переправив шайбу в ворота после броска Александра Овечкина, однако уже спустя полторы минуты форвард «рыцарей» Райан Ривз вновь сравнял счёт во встрече. Победу хозяевам принёс гол чешского нападающего Томаша Носека за 10 минут до конца третьего периода. Тот же Носек установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
29 мая 2018, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 4
2:2, 1:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Миллер (Хаула) – 07:15 (5x4), 1:1 – Коннолли (Кемпны, Бураковски) – 14:41 (5x5), 1:2 – Бекстрём (Оши, Врана) – 15:23 (5x5), 2:2 – Карлссон (Смит, Энгелланд) – 18:19 (5x5), 3:2 – Смит (Энгелланд, Маршессо) – 23:21 (5x5), 3:3 – Карлсон (Оши, Бекстрём) – 28:19 (5x5), 3:4 – Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 41:10 (5x5), 4:4 – Ривз – 42:41 (5x5), 5:4 – Носек (Теодор) – 49:44 (5x5), 6:4 – Носек (Перрон) – 59:57 (en)
«Вегас» — «Вашингтон»: форвард «рыцарей» Томаш Носек вывел хозяев вперёд
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