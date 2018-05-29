Марк-Андре Флёри вышел на 8-е место в истории по победам в Кубке Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

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Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 24 броска из 28. Эта победа стала для него 75-й в матчах Кубка Стэнли. Он вышел на единоличное восьмое место в истории лиги по их количеству, побив результат Криса Осгуда (74). На седьмом месте располагается Майк Вернон (77), а рекордсменом лиги является Патрик Руа (151).

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