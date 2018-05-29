Тротц: мне не понравился гол Ривза, у «Вашингтона» должно было быть большинство

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал работу главных арбитров Марка Жоанетта и Веса Макколи. В частности, канадский специалист обратил внимание на эпизод с голом Райана Ривза, благодаря которому «рыцари» сделали счёт 4:4. Ривз, перед тем как забить, сделал нечто очень похожее на атаку игрока, не владевшего шайбой и толчок соперника клюшкой.

«Мне не понравился этот гол. У «Вашингтона» должно было быть большинство», — передаёт слова Тротца журналист Грег Вышински.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.