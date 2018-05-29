Уилсон — о Маршессо: он прекрасно выглядел, когда что-то кричал мне со скамейки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал свой силовой приём на форварде «Вегаса» Джонатане Маршессо.

«Я не считаю, что опоздал с выполнением силового приёма. Прошли считанные десятые секунды до того момента, как я закончил хит. Я просто закончил силовой приём. Думаю, что он просто не заметил меня, поэтому и был удивлён, но это не было агрессивным моментом. Он прекрасно выглядел, когда что-то кричал мне со скамейки.

Моя репутация? Когда вы играете в физической манере, то у вас всегда будет репутация. Но это моя работа. Играть в силовой хоккей — это моя работа. Как только он поднялся со льда, то сказал, что это был хороший приём. Это финал Кубка Стэнли, здесь будут подобные приёмы. Повторюсь, с моей точки зрения, всё было окей», — цитирует Уилсона ESPN.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.