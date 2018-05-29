«Техас» пробился в финал Кубка Колдера, в его составе россиянин Денис Гурьянов

«Техас Старз» пробился в финал Кубка Колдера, обыграв в шестом матче финальной серии Западной конференции чемпионата Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айс Хогз» (2:1 ОТ, 4-2).

В составе «Старз» выступает российский форвард Денис Гурьянов. В 14 матчах плей-офф на его счету 5 (2+3) очков. В шестом матче финала конференции он участия не принимал. Ворота «Рокфорда» защищал канадский голкипер Джефф Гласс, известный по своим выступлениям в КХЛ. В 3 матчах плей-офф он одержал 2 победы, отражая 95,5% бросков и пропуская 1,48 шайбы за игру.

Фарм-клуб «Далласа» сыграет в решающей серии плей-офф в третий раз в своей истории. В 2010 году «Техас» уступил «Хёрши», а в 2014 году взял верх над «Сент-Джоном» и стал чемпионом.

Соперником «Техаса» по финалу 2018 года станет фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» – «Торонто Марлис».