«Вегас» — «Вашингтон»: стоило ли засчитывать гол Ривза в ворота «Кэпиталз»?

В стартовом матче финала Кубка Стэнли-2018 между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошёл спорный эпизод. В начале третьего периода при счёте 4:3 в пользу «столичных» нападающий «Голден Найтс» Райан Ривз забил гол. Взятию ворот предшествовал неоднозначный момент, в котором Ривз толкнул клюшкой в спину защитника «Вашингтона» Джона Карлсона, что вызвало критику со стороны «столичных». Шайба была засчитана, и за счёт неё «Вегас» смог сравнять счёт в матче, в котором одержал итоговую победу (6:4).

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«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе: «Стоило ли арбитрам засчитывать гол Райана Ривза в ворота «Вашингтона»?».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.