Бывший защитник «Адмирала» Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса», информирует официальный «твиттер» казанского клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В прошлом сезоне Даниил провёл в составе «Адмирала» 32 матча в регулярном сезоне и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 9 минут 18 секунд.

За карьеру в КХЛ 20-летний защитник принял участие в 58 матчах «регулярки», где забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи при полезности «-4». В 4 матчах плей-офф очков не набрал и заработал «-1». Следующий сезоне станет для игрока третьим в Континентальной хоккейной лиге.