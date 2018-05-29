Овечкин — о 4:6: исключительно наша вина, «Вашингтон» был не в своей тарелке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли заявил, что его команда не смогла настроиться на игру и допустила ошибки, которые нельзя было допускать.

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«Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забил два таких решающих гола, которых мог и не забивать. Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда всё будет нормально.

Нам надо забыть про ошибки и двигаться вперёд. Да, мы провели не лучший матч. Плохо контролировали шайбу, неважно входили в зону. Но мы на сто процентов уверены в себе. Серия будет сложной и длинной», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.