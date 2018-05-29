Галлан: игра была неровной, не все в «Вегасе» сыграли так, как хотелось бы

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года остался недоволен действиями некоторых игроков своей команды.

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«Сегодня не все сыграли так, как хотелось бы. Игра была очень неровной. Мы позволили сопернику создать очень много голевых моментов, хотя и сами в накладе не остались. Думаю, что следующий матч будет более аккуратным. Обе команды будут играть лучше.

Четвёртое звено? Очень здорово видеть, когда эти ребята получают вознаграждение за свои труды. Они важная часть нашей команды. Приятно, когда парни забрасывают некоторые шайбы — особенно такие важные, как сегодня в третьем периоде», — цитирует Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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