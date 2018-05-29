Беттмэн: НХЛ ни капли не жалеет, что не участвовала в Олимпиаде-2018

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн дал оценку отсутствию игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Напомним, что хоккейный олимпийский турнир выиграла сборная России, обыграв в финале команду Германии со счётом 4:3 ОТ.

«Мы продолжаем переговоры с ассоциацией хоккеистов, профсоюз — наш партнёр по международным вопросам, будь то Европа или Азия. Мы продолжаем изучать возможность проведения новых Кубков мира или других международных событий. Мы абсолютно не жалеем, что игроки НХЛ отсутствовали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Скорее наоборот — в это время в регулярном чемпионате было много ярких событий, как командных, так и индивидуальных. Сезон не был нарушен, а если вы поклонник сборной Германии, то я уверен, что вы не пожалели об отсутствии игроков НХЛ», — приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.