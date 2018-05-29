Носек — о 6:4 с «Вашингтоном»: одержим ещё три победы — тогда и повеселюсь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года заявил, что «рыцарям» ещё рано радоваться. В этом матче чешский форвард стал автором решающего дубля.

«Вообще я стараюсь играть так весь год. Просто иногда не хватает удачи. Сегодня всё четвертое звено сыграло отлично. Однако это только первая победа. Одержим ещё три — тогда и повеселюсь

Момент, когда мне отдавал пас Теодор? Я просто смотрел на шайбу. Передача была не такой уж простой. Поэтому мне было нужно не терять концентрацию и нанести бросок в правильное время», — цитирует Носека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Второй матч финальной серии чемпионата НХЛ состоится послезавтра, 31 мая, в Парадайсе. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.