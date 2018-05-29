Россияне в плей-офф НХЛ: Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 9 секунд, за которые отметился одной результативной передачей. Его партнёр по звену Евгений Кузнецов также набрал 1 (0+1) очко, проведя на льду 19 минут 26 секунд. Защитник Дмитрий Орлов стал лучшим игроком в составе «столичных» по показателю полезности («+2»). Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров. На счету российских игроков 25 и 23 балла соответственно. По 21 очку на счету форвардов «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а также лидера «Виннипег Джетс» Блейка Уилера, однако эти игроки уже завершили борьбу за Кубок Стэнли.