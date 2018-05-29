Россияне в плей-офф НХЛ: Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 9 секунд, за которые отметился одной результативной передачей. Его партнёр по звену Евгений Кузнецов также набрал 1 (0+1) очко, проведя на льду 19 минут 26 секунд. Защитник Дмитрий Орлов стал лучшим игроком в составе «столичных» по показателю полезности («+2»). Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров. На счету российских игроков 25 и 23 балла соответственно. По 21 очку на счету форвардов «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а также лидера «Виннипег Джетс» Блейка Уилера, однако эти игроки уже завершили борьбу за Кубок Стэнли.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|4
|1
|-
|19.09
|0-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|47%
|19.26
|0-1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|5
|1
|0
|-
|24.14
|0-1