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Россияне в плей-офф НХЛ: Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров

Россияне в плей-офф НХЛ: Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 9 секунд, за которые отметился одной результативной передачей. Его партнёр по звену Евгений Кузнецов также набрал 1 (0+1) очко, проведя на льду 19 минут 26 секунд. Защитник Дмитрий Орлов стал лучшим игроком в составе «столичных» по показателю полезности («+2»). Кузнецов и Овечкин увеличили отрыв в гонке бомбардиров. На счету российских игроков 25 и 23 балла соответственно. По 21 очку на счету форвардов «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а также лидера «Виннипег Джетс» Блейка Уилера, однако эти игроки уже завершили борьбу за Кубок Стэнли.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100241-19.090-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1031047%19.260-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20510-24.140-1
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