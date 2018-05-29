Защитник «Вегаса» Шмидт: болельщики не просто так заплатили деньги за такую игру

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года заявил, что «Вегас» одержал победу в несвойственной для себя манере.

«Часто бывает, что ты думаешь: матч идёт в правильном направлении. А потом они забивают, и мы забиваем. Много эмоций. Но ты должен убедиться, что держишь их под контролем. Хотя это был эмоциональный матч для всех. Болельщики не просто так заплатили деньги за такую игру. Но при этом скажу, что матч был не совсем типичным. Вообще это не наш стиль в плей-офф, когда мы видим столько голов, и идёт остроатакующий хоккей на встречных курсах», — цитирует Шмидта официальный сайт НХЛ.