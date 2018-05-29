Ривз — о звене: мы не крутим красивых штучек, главное — играть ответственно

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал вклад своего звена в общую победу.

«На одном-двух звеньях в плей-офф выехать невозможно. Результативность должна исходить ото всех. Вообще мы играем просто, ничего лишнего не придумываем. А когда получается забраться в чужую зону, пытаемся там окопаться. Никаких красивых штучек мы не крутим. Главное для нас — играть ответственно.

Как нам удалось так прибавить в третьем периоде? Мы умеем включать энергию в нужный момент, и мы так делали по ходу всего сезона. Особенно в плей-офф мы могли нередко видеть, когда соперник нам забивает, и мы на это тут же отвечаем своей шайбой. Думаю, это одна из наших сильных сторон. И у нас отличные фанаты, которые очень здорово нам помогают

Я считаю, что "добро пожаловать в невозможное" — это просто слоган, который нравится использовать остальным. Я, наоборот, абсолютно уверен, что для нас возможно всё. Мы подошли к этому финалу с правильным менталитетом и идём к своей цели», — цитирует Ривза официальный сайт НХЛ.