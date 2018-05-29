Каменский: Овечкину нужно абстрагироваться от давления и слов о последнем шансе

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал поражение «Вашингтон Кэпиталз» от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли-2018.

«Прежде всего хотел бы поддержать «Вашингтон» и его российских лидеров. В психологическом плане «столичным» было очень важно начать с победы — такова специфика финальных серий плей-офф НХЛ, когда клубы проводят примерно сотые матчи в сезоне и всё решают уже исключительно нюансы. Жаль, что у Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ко в плане результата пока не получилось, но серия длинная, все ещё впереди.

Овечкин находится уже в позднем возрасте? Повторюсь, многое решает даже не физика, а психология. Нужно абстрагироваться от давления, от слов о последнем шансе — и показать свой уровень и свой класс, который уже подтвержден победами в других турнирах. И здесь лучший пример — не я, а ребята из «русской пятёрки» «Детройт Ред Уингз», которые выигрывали свои Кубки в ещё более позднем возрасте. И не один, а два-три», — цитирует Каменского Russia-Hockey.