Белльмар — о 6:4: наше звено весь сезон повторяло мантру: копай, копай, копай

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Пьер-Эдуар Белльмар после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал вклад своего звена в общую победу.

«Носек? Он намного сильнее, чем люди думают. Если он получает шайбу, то способен что-то придумать. Перед победным голом он сам доставил шайбу к воротам, а потом реализовал момент. Я играю с ним целый год и знаю, насколько он хорош. Мне как центрфорварду очень легко с ним играть. Хорошо, что сегодня ему воздалось за старания.

Мы хорошо начали встречу, играли на адреналине. Ничего особенного мы не делали. Это финал Кубка Стэнли, поэтому мы старались играть максимально просто: вытащить шайбу в среднюю зону, побороться за неё… И мы были за это вознаграждены.

Наша тройка? Конечно, не стоит ожидать от нашей тройки голов в каждом матче. Но мы цеплялись за моменты и работали. В течение всего года мы, как мантру, повторяли, что для команды надо создавать моменты: копай, копай, копай. Возможно, не в каждом матче это будет окупаться, но когда удаётся… Это здорово», — цитирует Белльмара официальный сайт НХЛ.