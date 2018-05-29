Шмидт — о представлении Баффера: это было круто, он настроил меня на драку

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) прокомментировал предматчевое представление игроков в исполнении известного конферасье в мире бокса и борцовских матчей Майкла Баффера.
"О-о, когда я услышал из его уст своё имя, я был готов к драке лучше всех. Это было просто круто! Мне очень понравилось, как он нас объявил", — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Видео представления можно посмотреть на канале NHL в YouTube.
Майкл Баффер, прыжок с 300 метров и 10 голов. Хоккей в Вегасе – это нечто!
Это просто праздник какой-то.